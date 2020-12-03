ÖSYM ile gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ardından KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Memur olmak isteyen adaylar geçtiğimiz günlerde ortaöğretim sınav soru ve cevaplarına kavuşmuştu. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.