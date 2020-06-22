KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
Kamu personel sınavına girecek olanlar KPSS başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin gireceği KPSS lisans, ortaöğretim-lise ve KPSS önlisans başvuruları merak ediliyor. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz arasında yapılacak. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? İşte 2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi.
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuru tarihi...ABONE OLKamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları hangi tarihte başlıyor? KPSS Lisans başvurusu… ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak.
KPSS 2020 ne zaman?
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alınacak.
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacaktı.
2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecekti. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacaktı. KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacaktı