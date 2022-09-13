KPSS ortaöğretim sınavı hazırlıklarını sürdürenler ‘KPSS başvuruları bitti mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları bitti mi? KPSS sınav giriş belgesi indir?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak. Sınav başvuruları ise 1 Eylül Perşembe günü alınmaya başladı. Başvurular 13 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Başvuru ücreti olarak adaylar 130 TL ödeme yapacak. Geç başvuru işlemi ise 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işleminde ücretler yüzde elli artırımlı olarak alınacak. Sınava 10 gün kala ise sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. KPSS ortaöğretim sonuçları ise 1 Aralık 2022'de ilan edilecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları nereden nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabiliyor.

Sınav ücreti belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.