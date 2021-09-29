KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak 2022? KPSS önlisans sınavı ne zaman?

KPSS önslisans başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Memur adaylarının hazırlıkları devam ederken bir yandan da KPSS başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Kamu kurum ve kuruşlarında memur olmak isteyen adaylar, KPSS lisans ve ön lisans oturumları merak ediyor. 2021 yılında KPSS lisans sınavları yapılırken KPSS ön lisans sınavı yapılmadı. Peki, KPSS lisans ve ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans sınavı ne zaman?

En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için KPSS önlisans sınavı ve başvuruları 2022 yılında yapılacak. 2022 KPSS lisans ve önlisans tarihlerlerine ilişkin henüz ÖSYM tarafından takvim açıklanmadı. ÖSYM’den 2022 KPSS sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.

2021 KPSS önlisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlamıştı. KPSS önlisans son başvuru tarihi ise 14 Haziran'da yapılmıştı.sona erecek. KPSS genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılmıştı.

KPSS başvuruları nasıl yapılacak?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

KPSS başvuru takvimi

2021 KPSS sınavı takvimi şu şekilde olmuştu: KPSS başvuruları, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. KPSS 2021 geç başvurusu ise 22 - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular 22-23 Haziran tarihi arasında alındı.

KPSS sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta yapıldı. KPSS sonuçları 16 Eylül'de açkılandı.