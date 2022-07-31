KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvurularının ne zaman alınacağı, sınavın ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman alınacak 2022?

Kpss önlisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

KPSS Ön Lisans başvuruları 3-15 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar başvuru yapmak için sisteme TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabilecek. Arzu eden adaylar e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapabilecek. KPSS önlisans sınavı 2 Ekim 2022'de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 6 Kasım 2022'de yapılacak.