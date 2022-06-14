KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS önlisans başvuru tarihi:
KPSS sınavına katılacak adaylar 2022 KPSS önlisans ve lisans başvuru tarihlerini merak ediyor. 6 Haziran’da başvuruları tamamlanan KPSS lisans sınavı geç başvuruları 15-16 Haziran tarihleri arasıda yapılacak. KPSS önlisans başvurusunda bulunacak adaylar da KPSS 2022 önlisans sınav takvimini merak ediyor. Peki KPSS 2022 önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapamayanlar 15-16 Haziran 2022 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek. Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde tarihinde ÖSYM tarafnıdan yapılacak. KPSS 2022 önlisans sınavına girecek adaylar da KPSS önlisans sınav başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki 2022 KPSS önlisans sınav başvurusu ne zaman?
KPSS önlisans başvurusu 2022 ne zaman?
KPSS 2022 önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.
2022 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
2022 KPSS Önlisans sınavı da 2 Ekim'de yapılacak.
KPSS 2022 başvurusu nasıl yaplır?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.