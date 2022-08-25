31 Temmuz’da gerçekleştirilen KPSS sınavı bilindiği gibi iptal edildi. Bu sebeple bazı sınavların tarihleri değiştirildi. 2 Ekim’de yapılması beklenen KPSS önlisans sınavı 9 Ekim’e ertelendi. Peki, KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman?

KPSS önlisans başvuruları bitti mi? KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman başvuru ücreti ne kadar?

KPSS önlisans başvuruları 3 Ağustos’ta alınmaya başladı. Başvuru işlemi 16 Ağustos 2022 saat 23.59’da sona erdi. Geç başvurular ise 23-24 Ağustos 2022 tarihinde alınacak. KPSS önlisans sınavı 9 Ekim'de yapılacak.

Adaylar KPSS önlisans başvuru ücretini de araştırmaya başladı.

KPSS önlisans başvuru ücreti 130 TL olarak ödendi. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor. KPSS önlisans geç başvuru ücreti ise 195 TL olarak ödenecek.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.