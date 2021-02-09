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Gündem KPSS öncesi Sağlık Bakanlığı personel ataması yapılacak mı?
Gündem

KPSS öncesi Sağlık Bakanlığı personel ataması yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan personeller ocak ayı içerisinde görevlerinin başına geçmişlerdi. Ek atama bekleyen adaylar ise yeni sağlık personeli atamalarının olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yeni sağlık personeli atama tarihleri belli oldu mu? Söz konusu atamalara ilişkin açıklama yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:08:00 -
KPSS öncesi Sağlık Bakanlığı personel ataması yapılacak mı?

Çeşitli sendikalar, sosyal medya üzerinden sağlık personellerinin iş olanaklarının iyi olması için çabalamaktadır. Sendikaların 30 bin sağlık personeli alımı yapılabileceğine yönelik sosyal medya üzerinden bazı yorumlar geliyor. Ancak henüz Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından onaylanmamış bir bilgi paylaşılmadı. Çalışmaların en az 30 bin atamanın olması için yapıldığı ön görülüyor.

Yeni sağlık personeli atama tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması gerçekleştirilmişti. Genel olarak iş başından sonra ki 5-6 ay gibi bir süre içerisinde atama yapılması çok sık görülmüş bir durum olmamaktadır.

Dolayısıyla atama olması durumunda haziran ayı itibari ile kamuoyuna duyurulması ön görülüyor. Bu sene ki KPSS'nin ağustos ayında olması ve sonuçların açıklanmasının eylül ayını bulacağından dolayı KPSS sınavı öncesinde alımların yapılması ön görülmekte.

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