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Eğitim KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sınava nerede gireceğim?
Eğitim

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sınava nerede gireceğim?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyenler ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına girmek zorundalar. KPSS lisans sınavı geçtiğimiz aylardan tamamlandı. KPSS sınavında şimdi de ön lisans mezunları ter dökecekler. KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sınava nerede gireceğim?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:08:00 -
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sınava nerede gireceğim?

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü saat 10:15’de ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS önlisans sınavına girecek adaylar KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerini merak ediyordu. ÖSYM’den son dakika açıklamasına göre KPSS önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı. KPSS önlisans sınav giriş yerleri ÖSYM AİS sayfası üzerinden açıklandı.

KPSS ön lisans giriş belgesi için tıklayınız.

KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS ön lisans sınavının sonuçları 26 Kasım Perşembe günü ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

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