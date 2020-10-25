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Eğitim KPSS ön lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri ile bugün yapıldı
Eğitim

KPSS ön lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri ile bugün yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, bugün Türkiye’de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:19:00 - 2020-10-25 14:35:08
KPSS ön lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri ile bugün yapıldı

Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans adayları, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek

Sınavda Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapıldıve dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebildi.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlendi ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrıldı ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı.

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