KPSS Ön Lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri eşliğinde tamamlandı

Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da açıklanacak.



Koronavirüs önlemleri



Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav binaları ve salonlar, dezenfekte edildi. Adaylara ve görevlilere sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, isteyen adaylar ve görevliler kendi dezenfektanları, maske ve siperlikleriyle sınava girdi. Sınav görevlileri ile adayların Kovid-19 durumları HES kodu aracılığıyla takip edilerek önlemler alındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine girişe izin verilmedi.