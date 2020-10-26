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Eğitim KPSS Ön Lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri eşliğinde tamamlandı
Eğitim

KPSS Ön Lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri eşliğinde tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu koronavirüs önleri alınarak tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:32:00 -
KPSS Ön Lisans oturumu Kovid-19 tedbirleri eşliğinde tamamlandı

Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da açıklanacak.

Koronavirüs önlemleri

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav binaları ve salonlar, dezenfekte edildi. Adaylara ve görevlilere sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, isteyen adaylar ve görevliler kendi dezenfektanları, maske ve siperlikleriyle sınava girdi. Sınav görevlileri ile adayların Kovid-19 durumları HES kodu aracılığıyla takip edilerek önlemler alındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine girişe izin verilmedi.

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