KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor? ÖSYM giriş KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Ertelenen ve ÖSYM tarafından yeni tarihi açıklanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları için vakit geldi. Adaylar sınav giriş yerlerine ÖSYM AİS aracılığıyla ulaşabiliyor. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ÖSYM giriş KPSS lisans sınavı için adaylar heyecanlı. Bu hafta yapılacak KPSS için ÖSYM'den adaylara saat uyarısı geldi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS saat kaçta uygulanacak?
KPSS Ne zaman, saat kaçta?
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15'te.
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45'te.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15'te
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30'da
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te uygulanacak.