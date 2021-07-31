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Eğitim KPSS ne zaman saat kaçta?
Eğitim

KPSS ne zaman saat kaçta?

KPSS A grubu sınavı saat kaçta? KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınavları 1 Ağustos Pazar günü yapılacak. Peki, KPSS saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 10:31:00 -
KPSS ne zaman saat kaçta?

KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını, sınav binasında saat kaçta olmak zorunda olduklarını araştırıyor. Peki, KPSS ne zaman?

KPSS ne zaman saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde yarın gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.

Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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