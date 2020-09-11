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Aktüel KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor
Aktüel

KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor

KPSS Alan Bilgisi 1'inci oturumu cumartesi sabahı, 2'inci oturumu cumartesi öğleden sonra ve 3'üncü oturumu pazar sabahı gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:48:00 -
KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında lisans düzeyinde alan bilgisi oturumları hafta sonu yapılacak.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. KPSS alan bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Sınavlardaki koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgileri vermişti:

"Sınav binaları ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler. Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini belirtmişti.

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