KPSS lisans oturumları başladı
ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları bugün 10:15 itibariyle başladı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu.
Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı.
Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı, 10:15'te sınav başladı.
Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti.
Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
Alan bilgisi sınavları da gelecek hafta gerçekleştirilecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.