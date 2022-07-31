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Eğitim KPSS lisans oturumları başladı
Eğitim

KPSS lisans oturumları başladı

ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları bugün 10:15 itibariyle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 10:36:00 -
KPSS lisans oturumları başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu.

Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı.

Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı, 10:15'te sınav başladı.

Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti.

Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

Alan bilgisi sınavları da gelecek hafta gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

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