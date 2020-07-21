KPSS lisans geç başvuru tarihi | KPSS başvuru tarihleri 2020
KPSS lisans son başvuru tarihi 2020 | Memur olmak isteyen pek çok kişi KPSS takvimini ve başvuru tarihlerini araştırıyor. KPSS’ye girmek isteyenler “KPSS önlisans başvuruları ne zaman?” , “KPSS lisans başvuruları bitti mi?” , “KPSS lisans geç başvuruları ne zaman 2020” konularını araştırıyor. İşte, KPSS başvuru ekranı.
KPSS lisans başvuruları sone erdi. Devlet kadrosunda çalışmak isteyenler “KPSS lisans geç başvuru tarihleri açıklandı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.
KPSS başvuru tarihleri 2020
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS lisans geç başvuru tarihi | KPSS başvuru tarihleri 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS lisans geç başvuruları 22-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular 23 Temmuz saat 23:59'da tamamlanacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde elli artırımlı olarak yapılacak.
KPSS başvuru ekranı | KPSS başvurusu yap
Başvurular ÖSYM sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile yapılıyor. Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
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KPSS ne zaman?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.