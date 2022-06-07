KPSS lisans geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2022 KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından başvuru kılavuzuna göre, KPSS 2022 lisans başvuruları 24 Mayıs’ta başlamış, 6 Haziran’da son bulmuştu.

2022 KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.

ÖSYM 2022 KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlenmişti. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olarak ödenmişti.

Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek.

2022 KPSS sınavları ne zaman?

KPSS 2022 ne zaman?

2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022 KPSS önlisans başvurusu ne zaman?

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.

2022 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.