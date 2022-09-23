KPSS Lisans Alan Bilgisi saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi kaç soru kaç dakika?
KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava girecek olanlar ise oturumların kaç saat sürdüğünü, kaç soru yöneltileceğini araştırıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi kaç saat sürecek?
Hafta sonu KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı gerçekleşecek. Sınava girecek olanlar ise oturumların ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
KPSS Lisans Alan Bilgisi saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi kaç soru kaç dakika?
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.
Oturumlar başlamadan 15 dakika önce sınav binasına aday alınma işlemi sona erecek.
KPSS Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) sınavında 120 soru yöneltilecek, sınav 130 dakika sürecek.
KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru yöneltilecek 100 dakika sürecek.
KPSS İşletme sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Muhasebe sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS İstatistik sınavında 40 soru yöneltilecek 60 dakika sürecek.
KPSS Hukuk sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Kamu Yönetimi sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS İktisat sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Maliye sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Uluslararası İlişkiler sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.