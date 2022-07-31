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Eğitim KPSS köprü sorusu | Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?
Eğitim

KPSS köprü sorusu | Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar bazı soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de sorulan köprü sorusunun doğru cevabı nedir?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 16:41:00 -
KPSS köprü sorusu | Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?

2022 yılı KPSS lisans sınavı gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar bazı soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?

KPSS köprü sorusu | Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?

KPSS’de en dikkat çeken sorulardan biri hangi köprünün Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlamadığı oldu. Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlamayan köprü Osmangazi Köprüsü’dür.

Osmangazi Köprüsü nerede?

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5  kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

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