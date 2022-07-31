2022 yılı KPSS lisans sınavı gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar bazı soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?

KPSS köprü sorusu | Hangi köprü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaz?

KPSS’de en dikkat çeken sorulardan biri hangi köprünün Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlamadığı oldu. Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlamayan köprü Osmangazi Köprüsü’dür.

Osmangazi Köprüsü nerede?

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.