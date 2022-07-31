2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak ve adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu oturumda adaylara 80 soru yöneltilerek 100 dakika süre verilecek.

KPSS kolay mıydı zor muydu?

Sınavdan çıkanlar ise sosyal medya üzerinden ‘Sınav zor muydu kolay mıydı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sınava girenlerin bir kısmı soruların kolay olduğunu bir kısmı ise zor olduğunu ifade ediyor. İkinci oturumla birlikte daha çok yorumun yapılması bekleniyor.