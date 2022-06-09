KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS geç başvuru ücreti ne zamana kadar ödenecek?
Kamuda çalışmak isteyenler KPSS’ye girmek durumunda. Bu sebeple KPSS hazırlıklarını sürdürenler geç başvuru tarihini ve KPSS 2022 geç başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman yapılır? KPSS 2022 geç başvuru ücreti:
KPSS hazırlıklarını sürdüren ve normal başvuru sürecini kaçıranlar geç başvuru takvimini araştırmaya başladı. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS geç başvuru ücreti ne zamana kadar ödenecek?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alındı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları ise 15-16 Haziran'da alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. KPSS geç başvuru işlemi ÖSYM AİS üzerinden belirtilen tarihler arasında online olarak yapabilirsiniz.
KPSS normal başvuru sürecinde alınan ücretler şöyleydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS 2022 takvimi:
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde yapılacak.
2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.
2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2022'de alınacak. Geç başvuru tarihi olarak 25 Ekim 2022 açıklandı. 27 Kasım'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Aralık 2022'de duyurulacak.