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Aktüel KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Aktüel

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı

Sınavın Lisans Eğitim Bilimleri'nden oluşan öğleden sonraki oturumunda adaylar, 80 soru için 100 dakika süre kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:46:35 -
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri oturumu başladı.

KPSS'nin sabah düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının ardından, 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde KPSS Lisans Eğitim Bilimleri saat 14.45'te başladı. Adaylara, 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Sınavda, sabah oturumunda olduğu gibi koronavirüs salgınına karşı tedbir alındı.

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