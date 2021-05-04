KPSS başvurusu başladı mı? KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihi 2021 ÖABT ne zaman?

ÖSYM 2021 KPSS sınav takvimini açıkladı. KPSS sınav takvimininin açıklanmasıyla birlikte 2021 KPSS başvuru tarihi ile KPSS 2021 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS alan bilgisi sınavı ile KPSS ÖABT sınav tarihi de araştırılıyor. İşte ÖSYM 2021 KPSS takvimi detayları.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 KPSS başvurusu ne zaman?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.