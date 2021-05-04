KPSS başvurusu başladı mı? KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihi 2021 ÖABT ne zaman?
2021 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS başvuruları başladı mı? KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ne zaman yapılacak? KPSS 2021 başvuruları başladı mı? soruları 2021 KPSS sınavına hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor.
ÖSYM 2021 KPSS sınav takvimini açıkladı. KPSS sınav takvimininin açıklanmasıyla birlikte 2021 KPSS başvuru tarihi ile KPSS 2021 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS alan bilgisi sınavı ile KPSS ÖABT sınav tarihi de araştırılıyor. İşte ÖSYM 2021 KPSS takvimi detayları.
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 KPSS başvurusu ne zaman?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman yapılacak?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.