Yeni yılda yapılacak KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar girecekleri KPSS sınavı için hazırlıklara başladı. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylar, sınav ilişkin detayları da araştırmaya başladı. Adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS sınavı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağını araştırıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?