KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
Yeni yılda yapılacak KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar girecekleri KPSS sınavı için hazırlıklara başladı. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylar, sınav ilişkin detayları da araştırmaya başladı. Adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS sınavı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağını araştırıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
Yeni yılda yapılacak KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar öğretim durumuna göre sınavlara katılacak. ÖSYM, KPSS sınav başvuru tarihlerini yayınladığı sınav takvimi ile açıkladı.
Lisans, ön lisans, ortaöğretim 2021 KPSS sınav tarihleri merak edilenler arasında yer alıyor. ÖSYM yayınladığı 2021 sınav takvimi ile kurum sınavların tarihi açıklanmış oldu.
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınmaya başlayacak. 1 Ağustos 2021 tarihinde ise sınav yapılacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuru işlemleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 7 Ağustos 2021 tarihinde sınav düzenlenecek. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçları duyurulacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuru işlemleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav düzenlenecek. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçları duyurulacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 15 Ağustos günü sınav düzenlenecek. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçları duyurulacak.