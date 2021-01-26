  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Yeni yılda yapılacak KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar girecekleri KPSS sınavı için hazırlıklara başladı. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylar, sınav ilişkin detayları da araştırmaya başladı. Adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS sınavı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağını araştırıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:39:00 -
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Yeni yılda yapılacak KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar öğretim durumuna göre sınavlara katılacak. ÖSYM, KPSS sınav başvuru tarihlerini yayınladığı sınav takvimi ile açıkladı.

Lisans, ön lisans, ortaöğretim 2021 KPSS sınav tarihleri merak edilenler arasında yer alıyor. ÖSYM yayınladığı 2021 sınav takvimi ile kurum sınavların tarihi açıklanmış oldu.

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınmaya başlayacak. 1 Ağustos 2021 tarihinde ise sınav yapılacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuru işlemleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 7 Ağustos 2021 tarihinde sınav düzenlenecek. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçları duyurulacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuru işlemleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav düzenlenecek. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçları duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. 15 Ağustos günü sınav düzenlenecek. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçları duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!
Dünya

İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!

İngiltere'de tekerli sandalyeye mahkum olan otizmli oğlunu öldürdüğünü itiraf eden kadın, çocuğunun Mesih olduğunu iddia etti. Bu nedenle ağ..
Bomba anket paylaşıldı! Erdoğan'ın karşısına çıkarlarsa...
Gündem

Bomba anket paylaşıldı! Erdoğan'ın karşısına çıkarlarsa...

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Optimar’ın ocak ayı anketini paylaştı.
Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor
Dünya

Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salı günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı makamında ziyaret ederek istifasını sunacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay