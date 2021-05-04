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Eğitim KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS lisans başvuru tarihleri...

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:47:00 -
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 Lisans KPSS başvuruları, pek çok memur adayı tarafından heyecanla ve sabırla bekleniyordu. KPSS tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla beklenilen 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından oturumların tarihleri de kesinleşti. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı.

Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS’nin ilk oturumu ise 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.

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