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Eğitim KPSS başvuruları için son gün ne zaman?
Eğitim

KPSS başvuruları için son gün ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de başvurular tüm hızıyla devam ederken başvuru yapma süresi de iyice kısaldı. Adaylar başvurular için son tarihin ne zaman olduğunu araştırıyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 KPSS son başvuru günü hangi tarihte? İşte KPSS başvuru son günü...

Yeniakit Publisher
2021-06-10 02:02:00 -
KPSS başvuruları için son gün ne zaman?

28 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları devam ediyor. Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvuru işlemlerini tamamlarken, henüz başvurusunu yapmayan adaylar ise KPSS son başvuru tarihini araştırıyor.

KPSS başvuruları için son gün ne zaman?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı!

Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.

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