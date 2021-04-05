KPSS başvuruları ertelendi mi? KPSS başvuruları ne zaman alınacak?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar, KPSS sınavına hazırlanıyor. KPSS 2021 başvurularına ilişkin detayları merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin gelişme olup olmadığını yakından takip ediyor. Peki, KPSS başvuruları ertelendi mi? KPSS başvuruları ne zaman?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar tarafından KPSS 2021 sınavına ilişkin detaylar sık sık araştırılıyor. Söz konusu sınav için başvuruların ne zaman alınacağını merak edenler, KPSS 2021 başvuru tarihlerini sık sık sorguluyor. Peki, KPSS başvuruları ertelendi mi? KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS 2021 başvuruları ne zaman alınacak?
ÖSYM’nin yayımladığı 2021 sınav takvimine göre KPSS başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınmaya başlayacak. KPSS 2021 başvuru işlemleri, yaklaşık 2 hafta sürecek. Söz konusu başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.
KPSS 2021 sınav tarihleri ne zaman?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre;
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN 7 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN 8 Ağustos 2021 tarihinde ve Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde olacak.