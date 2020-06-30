KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS başvuru ücreti ne kadar? Binlerce kişinin gireceği KPSS'nin detayları açıklandıkça, araştırmalar da aynı hızla devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusu yapmak isteyen kişilerin belirli bir miktar ücret ödemesi gerekiyor. Başvuru tarihi gelip çatan sınavın harcı, bedeli ne kadar? İşte merak edilen KPSS detayları...
Kamu personeli olmak isteyen ve KPSS'na başvuru yapan binlerce kişinin merak ettiği tarih, ÖSYM tarafından açıklandı.
- KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Geçen sene KPSS için ücret 75 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl içinse ÖSYM daha açıklamada bulunmadı.