KPSS başvuru ücreti ne kadar? Binlerce kişinin gireceği KPSS'nin detayları açıklandıkça, araştırmalar da aynı hızla devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusu yapmak isteyen kişilerin belirli bir miktar ücret ödemesi gerekiyor. Başvuru tarihi gelip çatan sınavın harcı, bedeli ne kadar? İşte merak edilen KPSS detayları...