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Eğitim KPSS başvuru tarihleri ertelendi mi?
Eğitim

KPSS başvuru tarihleri ertelendi mi?

Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran vatandaşlar, KPSS sınavına hazırlanıyor. Üniversite mezunlarının gireceği KPSS sınavına ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alınırken yakın tarihte başvuruları alınması planlanan KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS başvuru tarihleri ertelendi mi? KPSS başvuru ücreti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 10:37:00 -
KPSS başvuru tarihleri ertelendi mi?

ÖSYM’nin yayımladığı 2021 sınav takviminde KPSS sınavına ilişkin bazı detaylar belli oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan adaylar, devlet memuru olarak çalışmanın hayalini kuruyor. Peki, KPSS başvuru tarihleri ertelendi mi? KPSS başvuru ücreti ne kadar oldu?

KPSS başvuru tarihleri ertelendi mi?

ÖSYM’nin yayımladığı 2021 sınav takvimine göre KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Söz konusu başvurular, 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlanacak. KPSS başvurularının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KPSS 2021 başvuru ücreti ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl KPSS Başvuru Ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu sene yapılacak olan KPSS sınavı için başvuru ücreti henüz belli olmadı.

KPSS 2021 ne zaman?

KPSS 2021 sınavları ÖSYM tarafından ertelenmediği takdirde şu tarihlerde yapılacak;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Kültür – Genel Yetenek ve eğitim Bilimleri) 1 Ağustos tarihinde,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihinde,

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecektir.

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