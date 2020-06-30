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Eğitim

KPSS başvuru ekranı | KPSS başvurusu yap

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylar başvuru işlemlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvurularının ne zaman yapılacağı kadar sınavların yapılacağı tarihlerde merak konusu. KPSS’ye girmek isteyenler, “KPSS başvurusu nereden yapılır?” , “KPSS başvuru ekranı” , “KPSS başvuru linki” , “KPSS başvurusu yap” konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 08:38:00 -
KPSS başvuru ekranı | KPSS başvurusu yap

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınavın tarihi ertelendi. KPSS’ye girecek olanlarsa; sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte, detaylar.

KPSS başvuru tarihleri

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuru ekranı | KPSS başvurusu yap

2020 KPSS lisans başvurusu 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile yapılacak.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ne zaman?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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