2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 18 Eylül Pazar günü yapılacak. Alan bilgisin sınavlarının gerçekleşeceği tarih de merak konusu oldu. Peki, öğretmenlik alan bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi ÖABT ne zaman yapılacak?

Ağustos ayında yapılması gereken ancak ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.