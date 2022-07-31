KPSS alan bilgisi ne zaman hangi gün yapılacak? KPSS ÖABT ne zaman 2022
KPSS alan bilgisi testlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, KPSS lisans alan bilgisi sınavı ne zaman hangi gün? 2022 KPSS ÖABT ne zaman hangi gün?
KPSS alan bilgisi testlerine hazırlananlar ‘KPSS alan bilgisi oturumları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
KPSS alan bilgisi ne zaman hangi gün yapılacak? KPSS ÖABT ne zaman 2022
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.