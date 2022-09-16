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Eğitim KPSS adayları dikkat! ÖSYM'den uyarı
Eğitim

KPSS adayları dikkat! ÖSYM'den uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 18:20:00 -
KPSS adayları dikkat! ÖSYM'den uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından, ağustos ayında iptal edilen ve 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılacak sınavla ilgili "2022-KPSS Lisans adaylarımızın dikkatine" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, adaylar, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanında bulunduracak.

Bu belgelerin dışında, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı veya kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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