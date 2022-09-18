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Eğitim KPSS 2022 zor muydu kolay mıydı?
Eğitim

KPSS 2022 zor muydu kolay mıydı?

31 Temmuz'da yapılan ardından iptal edilen 2022 KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü tekrarlandı. Sınavın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından adaylar 'Sınav nasıl geçti?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, KPSS zor muydu?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:28:00 -
KPSS 2022 zor muydu kolay mıydı?

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başladı. 120 sorunun sorulduğu sınav için adaylara 130 dakika verildi. Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. İlk oturumun ardından soruların zor mu kolay mı olduğu araştırılmaya başlandı.

KPSS 2022 zor muydu kolay mıydı?

Sınava giren adaylar sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Pek çok aday sınavın kolay geçtiğini, soruların umduklarından daha kolay geldiğini ifade etti. Bazı adaylar ise sorularla ilgili espriler yaparak KPSS'nin sorunsuz geçtiğini ifade etti.

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