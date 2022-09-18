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Eğitim KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Heyecanla beklenen KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün tamamlanacak. Sınava girenler ise soru ve cevap anahtarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 01:22:00 -
KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz 2022'de düzenlenen ancak tüm oturumları iptal edilen 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları bugün tamamlanacak. Peki, sorular ne zaman açıklanır?

KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Soru ve cevap anahtarlarının açıklanacağı gün ve saate ilişkin bir paylaşım yapılmadı. Ancak ikinci oturumun tamamlanmasının ardından ÖSYM web sitesi üzerinden soru ve cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor.

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Eğitim

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