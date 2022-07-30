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Eğitim KPSS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sonuçları ayın kaçında açıklanır?
Eğitim

KPSS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

KPSS’ye hazırlananlar için geri sayım sona erdi. Sınavın ardından milyonlar ‘KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 19:15:00 -
KPSS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı.

KPSS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

Sıav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

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