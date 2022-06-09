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Eğitim KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi:
Eğitim

KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi:

KPSS ortaöğretim sınava ne zaman? Kamuda çalışmak isteyen ortaöğretim mezunları KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman ayın kaçında? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2022:

Yeniakit Publisher
2022-06-09 20:37:00 -
KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi:

KPSS ortaöğretim sınavına girmek isteyenler ‘KPSS başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi:

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

KPSS ortaöğretim/lisans nedir?

KPSS de yer alan Ortaöğretim/Ön Lisans, yani ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları(MYO) ve dengi açık öğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda yer alanlar içindir.

KPSS ortaöğretim sınavına kim girebilir?

Ortaöğretim KPSS Sınavına liselerin çeşitli bölümlerinden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan fakat sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olması beklenen adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ise ortaöğretim KPSS’ye giremez.

2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?
2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

Eğitim

2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

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