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Eğitim KPSS 2022 kalem silgi veriliyor mu? KPSS'ye girerken su götürmek yasak mı?
Eğitim

KPSS 2022 kalem silgi veriliyor mu? KPSS'ye girerken su götürmek yasak mı?

ÖSYM kalem silgi dağıtacak mı? KPSS lisans sınavı 18 Eylül Pazar günü iki oturum halinde gerçekleşecek. Sınav öncesinde pek çok kişi ÖSYM’nin diğer sınavlarda olduğu gibi kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, şeker dağıtıp dağıtmayacağını araştırıyor. Peki, KPSS’ye giderken kalem götürmek zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 01:27:00 -
KPSS 2022 kalem silgi veriliyor mu? KPSS'ye girerken su götürmek yasak mı?

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları bugün gerçekleştirilecek Sınava girecek olanlar ise ÖSYM'nin kendilerine kalem silgi dağıtıp dağıtmayacağını merak ediyor.

KPSS 2022 kalem silgi veriliyor mu? KPSS'ye girerken su götürmek yasak mı?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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