2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları bugün gerçekleştirilecek Sınava girecek olanlar ise ÖSYM'nin kendilerine kalem silgi dağıtıp dağıtmayacağını merak ediyor.

KPSS 2022 kalem silgi veriliyor mu? KPSS'ye girerken su götürmek yasak mı?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.