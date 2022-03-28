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Eğitim KPSS 2022 başvuruları ne zaman? KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri...
Eğitim

KPSS 2022 başvuruları ne zaman? KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri...

ÖSYM tarafından 2022 KPSS sınav takvimi açıklanmıştı. KPSS 2022 sınavına katılacak ortaöğretim, önlisans ve lisans adayları ÖSYM 2022 KPSS başvuru tarihlerini sorgulamaya devam ediyor. Peki 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ortaöğretim sınavı ne zaman, KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS önlisans başvurusu ne zaman başlayacak? KPSs 2022 lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS lisans başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? EKPSS 2022 başvurusu ne zaman, 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:11:00 - 2022-03-28 15:12:37
KPSS 2022 başvuruları ne zaman? KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri...

ÖSYM 2022 KPSS takvimi... Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS sınavı için net tarih bilgisi öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2022-KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman yapılacak 2022 KPSS Başvurusu ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim Başvuru 2022 ne zaman? KPSS 2022 ne zaman önlisans? İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi...

2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2022 KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

2022 ÖABT ne zaman?

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS Önlisans başvuruları 2022 ne zaman?

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 2022

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

2022 EKPSS sınavı ne zaman?

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

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