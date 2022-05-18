KPSS 2022 başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans ön lisans ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri...
2022 KPSS başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM açıkladığı KPSS takvimine göre başvurularını gerçekleştirip memurluk sınavına girmekte. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS sınavı başvurusu başladı mı? KPSS lisans (üniversite) KPSS ön lisans (iki yıllık üniversite) ve KPSS lise sınavları ne zaman? İşte KPSS genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri testi sınavı, Alan bilgisi, ÖABT, önlisans, ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri ve KPSS sınavı başvuru takvimi.
ÖSYM 2022 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları için tarihler belli oldu. Memur olma hayaliyle 2022 KPSS sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihlerine odaklandı. KPSS sınav tarihlerine dair detaylar haberimizde...
2022 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.
2022 KPSS Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. 2022 KPSS ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
2022 KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim’de yapılacak.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.
2022 KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.