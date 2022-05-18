KPSS 2022 başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans ön lisans ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri...

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları için tarihler belli oldu. Memur olma hayaliyle 2022 KPSS sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihlerine odaklandı. KPSS sınav tarihlerine dair detaylar haberimizde...

2022 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

2022 KPSS Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. 2022 KPSS ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim’de yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

2022 KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.