KPSS 2022 başvuruları başladı mı? 2022 KPSS lisans başvurusu ne zaman?
KPSS sınavı ne zaman 2022 yapılacak? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürüyor. 2022 KPSS başvuruları Mayıs ayının sonuna doğru ilerelediğimiz şu günlerde KPSS sınavına katılacak adaylar tarafından bir hayli merak ediliyor. KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS lisans başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi, genel yetenek genel kültür, eğitim bilimleri ÖABT başvurusu ne zaman? sorusunun cevabı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Peki 2022 KPSS ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, 2022 KPSS lisans Alan Bilgisi, genel yetenek genel kültür, eğitim bilimleri ÖABT başvurusu ne zaman? 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman?
2022 KPSS sınavları ne zaman?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Alan Bilgisi sınavı 6-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta uygulanacak.
EKPSS 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Önlisans 2 Ekim tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım günü gerçekleştirilecek.
KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde uygulanacak.
KPSS Alan Bilgisi, genel yetenek genel kültür, eğitim bilimleri ÖABT başvurusu ne zaman?
KPSS 2022 lisans başvurusu ne zaman? KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvuruları 24 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2022 önlisans başvuruları ne zaman?
KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 günleri arasında alınacak.
KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.