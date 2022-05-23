KPSS 2022 başvuruları başladı mı? 2022 KPSS lisans başvurusu ne zaman?

KPSS sınavı ne zaman 2022 yapılacak? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürüyor. 2022 KPSS başvuruları Mayıs ayının sonuna doğru ilerelediğimiz şu günlerde KPSS sınavına katılacak adaylar tarafından bir hayli merak ediliyor. KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS lisans başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi, genel yetenek genel kültür, eğitim bilimleri ÖABT başvurusu ne zaman? sorusunun cevabı.