KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ertelenecek mi? 2022 KPSS ÖABT, DHBT sınavı ne zaman KPSS sınavları iptal mi?

6-7 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS alan bilgisi sınavı iptal mi? Bu hafta sonu KPSS sınavı olacak mı, KPSS alan bilgisi sınavı yapılacak mı? ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz’da iki oturum olarak tamamlandı. Ancak KPSS sorularının sızdırıldığına ilişkin iddialar sonrası KPSS sınavına katılan adayların tek gündemi 2022KPSSS sınavı iptal mi, KPSS genel yetenek genel kültür sınavı yeniden mi yapılacak? 2022 KPSS alan bilgisi sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorularına cevap bulmak.

1 milyon 300 bin kişinin katıldığı KPSS'de bazı soruların daha önce bir yayınevinin deneme testinde yayınlandığının ortaya çıkmasından sonra ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sınavının sorularının çalındığı iddiaları sonrası Devle Denetleme Kurumu’na talimat vererek bu olayın araştırılmasını istedi. DDK yetkilileri KPSS sınavına ilişkin iddiaları araştırmayı sürdürürken, KPSS sınavına giren ve KPSS 2022 alan bilgisi sınavına katılacak adaylar KPSS sınavının iptal edilip edilmeyeceği ve KPSS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ertelenecek mi? 2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS 2022 sınavları iptal mi, ertelendi mi?

KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ÖABT sınavı ertelendi mi, DHBT 2022 KPSS ne zaman yapılacak, DHBT ertelendi mi? soruları KPSS sınavının diğer oturumlarına katılacak adaylar tarafında sorgulanırken, ÖSYM'den KPSS sınavlarının iptal edilmesi ya da ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman?

2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.

KPSS 2022 ÖABT sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. KPSS DHBT 27 Kasım'da gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.