İYİ Parti'de toplu istifa
Gündem

İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

Bursa'da İYİ Parti teşkilatında yaşanan görevden alma süreci, parti içindeki kavgayı alevlendirdi. Nilüfer ilçesi başta olmak üzere Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan'da da ilçe başkanları görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Nilüfer İlçe Başkanı Osman Çalışkan, yaşanan sürecin teşkilat iradesine açık bir müdahale olduğunu savundu. İlçe başkanlarının görevden el çektirilmesine karşı çıktıklarını belirten Çalışkan, parti tabanında uzun süredir rahatsızlık bulunduğunu dile getirdi. Çalışkan, il yönetimi sürecinde yaşanan tartışmalara da değinerek, bazı teşkilatlara yönelik baskı ve mobbing uygulandığını öne sürdü. "Uyumsuzluk denilerek yapılanların aslında biat etmeyenleri tasfiye etme çabası olduğunu düşünüyoruz" diyen Çalışkan, görevden almaların parti içi demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.

 

"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER"

Görevden alma kararlarının gerekçesiz olduğunu savunan Çalışkan, "Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekir. Bu anlayıştan uzaklaşıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Sürecin teşkilatlarda güven kaybına yol açtığını belirten Çalışkan, sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığını söyledi.

"SEN KAYBEDECEĞİN SEÇİME GİRME" İDDİASI

İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Hüseyin Bozkurt Kaplan da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim süreci öncesinde vekilinin kendisine "Kaybedeceğin seçime girme" dediğini öne süren Kaplan, bu yaklaşımın parti içi demokrasiyle eşleşmediğini ifade eden Kaplan, "Bir teşkilat başkanına ‘aday olma' demek, karşısında duracağını ilan etmektir" diyerek yaşanan sürece tepki gösterdi. Kaplan, yaşananların kişisel değil, teşkilat iradesine yönelik olduğunu savundu.

 

"BASKIYLA GÖREVDEN ALINDIK" İDDİASI

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez ise görevden alma sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Ankara'da yapılan görüşmelerde kendisine "uyumsuzluk" gerekçesi sunulduğunu belirten Erdönmez, bu kararın siyasi tercihlerine dayandığını öne sürdü.

Erdönmez, bazı yöneticilerin kendi adaylarını desteklemeyen ilçe başkanlarına baskı yaptığını iddia ederek, "Bu bir hak arayışıdır. Uyumsuzluk bahanesi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

 

TOPLU İSTİFA KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından bir araya gelen ilçe başkanları, ortak karar alarak görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Nilüfer İlçe Başkanı Osman Çalışkan ile birlikte Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçe başkanlarının da istifa ettiği belirtildi.

Teşkilatlarda yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler, Bursa'da parti yapılanmasının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

