Mac sahipleri dikkat: Bu modeller artık güncelleme almayacak!
Mac sahipleri dikkat: Bu modeller artık güncelleme almayacak!

Apple, yeni macOS 27 güncellemesiyle birlikte Intel tabanlı Mac modellerine verdiği donanım desteğini tamamen sonlandırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl WWDC 2025 etkinliğinde yapılan açıklamalara göre, mevcut macOS 26 Tahoe sürümü Intel işlemcili Mac'ler için son büyük güncelleme oldu. Yaklaşan yeni macOS 27 işletim sistemi, Intel mimarisini geride bırakarak Apple ekosisteminde tamamen yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

SADECE APPLE SILICON İŞLEMCİLER DESTEKLENECEK Haziran ayında beta sürümüyle geliştiricilere sunulması ve eylül ayında genel kullanıma açılması planlanan macOS 27, yalnızca M serisi çiplere sahip Mac'ler ve A18 Pro çipli yeni MacBook Neo ile uyumlu olacak.

Resmi liste henüz kesinleşmemiş olsa da M1 çipi ve sonrasındaki tüm Apple Silicon cihazların bu güncellemeyi alması bekleniyor.

HANGİ INTEL MODELLERİ GÜNCELLEME ALAMAYACAK? macOS 26 Tahoe sürümünü çalıştırabilen ancak macOS 27 ile birlikte yazılım desteği kesilecek olan güçlü Intel modelleri de belli oldu.

Bu kapsamda 16 inç MacBook Pro (2019), 27 inç iMac (2020), dört Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip 13 inç MacBook Pro (2020) ve Mac Pro (2019) modelleri artık yeni büyük işletim sistemi güncellemelerini alamayacak./ kaynak: ensonhaber

