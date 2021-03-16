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Gündem KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır?
Gündem

KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından bugün KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımladı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar, KPSS tercih tarihini merak ediyorlar. Peki KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:48:00 - 2021-03-16 10:50:42
KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bunun için KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar KPSS tercih tarihlerini ve nereden yapılacağını araştırıyorlar. KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden yapılır?

Tercihte bulunacak olan adaylar, 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemleri, 23 Mart Salı günü saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu kurallarına dikkat edilerek, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için tercih kılavuzunu detaylıca incelemeleri önemlidir.

KPSS 2021/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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