KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bunun için KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar KPSS tercih tarihlerini ve nereden yapılacağını araştırıyorlar. KPSS 2021/4 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden yapılır?

Tercihte bulunacak olan adaylar, 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemleri, 23 Mart Salı günü saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu kurallarına dikkat edilerek, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için tercih kılavuzunu detaylıca incelemeleri önemlidir.

KPSS 2021/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN