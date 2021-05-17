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Eğitim KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 00:11:00 -
KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

Haziran ayına kısa bir süre kala KPSS başvuruları gündem oldu. 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalar internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor.

KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

2021 KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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