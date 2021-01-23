KPSS ne zaman 2021 | Pek çok kişi KPSS 2021'in ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında ÖSYM'den beklenene açıklama geldi. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS 2021 başvuruları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav başvuruları 25 Mayıs 2021’de başlayıp 22 Haziran 2021’de sona erecek.