KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erecek. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru ücretleri merak kazandı.

KPSS 2021 başvuru ücreti ne kadar?

KPSS sınav ücreti 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak. Ancak geçtiğimiz sene KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlenmişti.

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru ücretleri; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri her bir oturum için 90 lira, KPSS Alan Bilgisi sınavlarında her bir oturum için 65 lira olarak belirlendi.

KPSS ne zaman?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45