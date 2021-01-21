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Eğitim KPSS 2020/7 tercih kılavuzu
Eğitim

KPSS 2020/7 tercih kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığının Tercih Kılavuzunda Yer Alan Sözleşmeli Pozisyonlarına Yeniden Yerleştirme Yapılması (KPSS-2020/7 ) Duyurusu ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte KPSS 2020/7 tercih kılavuzu

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:58:00 -
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili yeni bir duyuru yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS 2020/7 tercih kılavuzunun güncellendiği duyuruldu.

KPSS 2020/7 tercih kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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