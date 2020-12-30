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Eğitim KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?
Eğitim

KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

KPSS/2 tercihleri ne zaman bitecek? | 2020 KPSS/2’ye giren adayların beklediği haber geldi. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercih işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. KPSS/2 tercih işlemleri ne zaman başladı? | KPSS/2 tercih işlemleri ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:31:00 -
KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

KPSS tercih işlemleri hangi gün bitecek? | Merakla beklenen KPSS/2 tercih ve kontenjan kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercih işlemlerinin ne zaman başlayıp nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS/2 tercihleri başladı mı?

KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

KPSS/2 tercih ve kontenjan kılavuzu açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır” denildi.

KPSS/2 tercih işlemleri 30 Aralık Çarşamba günü başladı. Adaylar, ÖSYM aday işlemleri sayfasından yapılacak tercihler 7 Ocak 2021 saat 23.59’da sona erecek.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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